Tentato furto in un’azienda agricola: ladri messi in fuga da vigilante

CAROVIGNO - Alla vista di una pattuglia dell’istituto di vigilanza Cosmopol se la sono data a gambe, abbandonando sul posto gli “attrezzi del mestiere”. Così è stato sventato un tentativo di furto ai danni di un’azienda agricola situata nelle campagna fra Carovigno e Serranova. I ladri sono entrati in azione la scorsa notte.

Dopo l’irruzione del malfattori, si è subito attivato l’allarme collegato alla sala operativa dell’istituto di vigilanza. Sul posto, nel giro di pochi minuti, si è recata sul posto una guardia giurata. A quel punto i malfattori, colti sul fatto, non hanno potuto far altro che dileguarsi per le campagne circostanti, sbarazzandosi degli arnesi da scasso. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni.