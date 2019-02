Migranti barricati nel dormitorio, si temono disordini

BRINDISI - Si sono rivelate infondate le speranze degli amministratori comunali di uno sgombero del dormitorio senza colpo ferire. Le attese di una soluzione non indolore ma quanto meno poco problematica sono crollate nel tardo pomeriggio quando sono tornati alla struttura di via Provinciale San Vito i braccianti, che sono entrati nel dormitorio rifiutandosi poi di raccogliere gli effetti personali e andarsene.

Ad animare la protesta ovviamente coloro che sono risultati privi di titolo per essere ospitati nel capannone di cui la Asl ha imposto al Comune di Brindisi o la ristrutturazione e bonifica, o lo sgombero. La strada scelta, la prima, si sta rivelando ugualmente difficile. Il Comune non ha un piano alternativo per le decine di migranti in sovrannumero, la questura aveva proposto di smistare le persone rimaste senza tetto in parte nell'ex Cara di Restinco, in parte nella struttura alberghiera Green Garden tra San Vito e Carovigno.

Ma i migranti non si fidano oppure non vogliono allontanarsi troppo dai luoghi di lavoro, che raggiungono in bici. Così circa 150 di loro si sono rifiutati di lasciare il dormitorio, fronteggiati dal Reparto mobile di Lecce della polizia, Digos, ufficio immigrazione, carabinieri e Polizia locale. Sul posto anche il sindaco Riccardo Rossi. Ricordiamo che il dormitorio può ospitare solo 90 migranti, e che gli ispettori Asl ne trovarono oltre 200. Per ragioni di sicurezza, la circolazione stradale su via Provinciale San Vito è stata ridotta ad una sola corsia.

Alla luce della piega assunta dalla situazione, il sindaco ha raggiunto la Prefettura per un vertice urgente, alla ricerca di soluzioni che possano escludere il ricorso alla forza e il rischio di incidenti. Sul posto sono rimasti alcuni funzionari della questura per coordinare il servizio d'ordine.

