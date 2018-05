BRINDISI - Corso per esecutore di manovre salvavita pediatriche organizzato a Brindisi dagli istruttori della Croce Rossa Italiana: la giornata di lezione è stata organizzata per il pomeriggio di sabato 26 maggio 2018, nella sede di via Nazario Sauro, con inizio alle 15.30.

Il corso avrà la durata di tre ore e prevede sia una parte teorica, sia l'esercitazione pratica con manovre su manichini. Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per avere ulteriori informazioni sull'iniziativa che rientra nel programma dal titolo "Proteggi i bambini, costruisci il futuro, è possibile chiamare il numero 0831-1820282 oppure mandare una mail al seguente indirizzo brindisi.salute@puglia.cri.it. Le iscrizioni saranno raccolte a partire da domani, 22 maggio, nella sede della Croce Rossa Italiana di Brindisi, in via Nazario Sauro, dalle 17,30 sino alle 19,30 e il 23 e il 24 maggio, sempre nella stessa fascia oraria.