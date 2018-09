Croce rossa, via al corso per infermiere volontarie

FASANO - C’è tempo fino al 10 ottobre 2018 per iscriversi al corso per infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana. Sono previste duemila ore di formazione in due anni. Al termine del corso si consegue il diploma di operatore socio sanitario specializzato (Osss).

Le lezioni si terranno in piazza Plebiscito, presso la sede del comitato Cri di Fasano. Le infermiere volontarie, note anche con il nome di “Crocerossine”, sono un corpo ausiliario delle Forze Armate. Assicurano assistenza infermieristica e socio sanitaria a livello altamente professionale, grazie a conoscenze scientifiche e tecniche attuali, necessarie a svolgere le funzioni proprie all'assistenza infermieristica, con una particolare formazione nell'ambito dell'emergenza.

Oltre a svolgere l’assistenza nelle missioni umanitarie e di pace, nazionali ed internazionali, nelle quali la Croce Rossa è coinvolta, assolvono i propri compiti istituzionali partecipando ai soccorsi in caso di calamità naturali ed altri eventi di emergenza, alle iniziative di educazione sanitaria, assistenza e prevenzione indirizzate alla popolazione, oltre che alla diffusione del Diritto Internazionale Umanitario e dei principi del Movimento Internazionale di Croce Rossa.

Al Corpo delle Infermiere Volontarie possono accedere solo ed esclusivamente persone di sesso femminile, cittadine italiane, maggiorenni, in possesso di un diploma di scuola media superiore. Per maggiori informazioni si può telefonare al numero 3883266913.