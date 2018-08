Crolla il solaio di un'abitazione: tragedia sfiorata nel centro cittadino

FASANO – Fortunatamente il cedimento è avvenuto nelle ore notturne. Altrimenti avrebbe potuto avere gravi conseguenze il crollo della facciata esterna di uno stanzino posto su un terrazzo, usato come lavatoio, avvenuto in via Fieramosca, nel centro di Fasano. Un forte tonfo è stato sentito dal vicinato intorno alle ore 4,30 della notte fra venerdì 10 e sabato 11 agosto. Grossi blocchi di tufo hanno invaso parzialmente la strada. Se qualcuno si fosse trovato a passare al momento del crollo, non avrebbe avuto scampo.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, con il supporto di un’autoscala partita da Brindisi. Non si registrano né feriti né danni a cose. I rilievi del caso son stati effettuati dai carabinieri. Le cause del crollo sono in fase di accertamento.

Gallery