Crollo dopo esplosione nel centro abitato: deceduta una delle persone coinvolte

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Non ce l’ha fatta Antonia Rizzato, l’anziana donna rimasta coinvolta, lunedì scorso, nell’esplosione di una bombola del gas verificatasi nella sua abitazione in via Europa a San Pancrazio Salentino: il suo cuore ha smesso di battere nella notte tra ieri e oggi. La signora, 82 anni, era ricoverata nell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Insieme a lei rimase ferito il marito e uno dei due nipoti che erano in loro compagnia al momento dello scoppio.

Da quanto ricostruito l’esplosione è stata provocata dal malfunzionamento di una stufa a gas. Crollarono i solai, i quattro riuscirono a mettersi in salvo, furono portati in ospedale a Brindisi da ambulanze del 118, giunte anche dai presidi dei Comuni vicini, i coniugi successivamente furono trasferiti nel nosocomio Leccese. Sul posto si recarono diverse squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. L’appartamento posto a piano terra è andato distrutto.

Al momento la salma della donna è a disposizione della magistratura, è stata disposta l'ispezione cadaverica. Era ricoverata nel repato di Pneumologia per un problema al polmone, da quanto si apprende le sue condizioni si sarebbero improvvisamente aggravate nel pomeriggio di ieri.