Blocco di tufo si schianta al suolo: tragedia sfiorata al Villaggio pescatori

BRINDISI – Un grosso blocco di tufo si è staccato da un muretto e si è schiantato al suolo dopo un volo di circa cinque metri. Si è sfiorata la tragedia stamattina (martedì 21 aprile) al Villaggio pescatori, al rione Casale, dove sono in corso di svolgimento lavori di scavo del manto stradale. Poco prima delle ore nove, mentre con un mezzo meccanico venivano movimentati dei blocchi di cemento, ha ceduto uno spicchio della parte superiore del muro perimetrale di via Palermo, strada con affaccio sul Seno di Ponente, delimitata da una ringhiera. Il pezzo di tufo è finito a pochi metri da un’abitazione. Fortunatamente, in quel momento, non transitava nessuno.

La zona è stata messa in sicurezza da una squadra di vigili del fuoco. Un tecnico del Comune di Brindisi ha interdetto al transito la scalinata che collega via Palermo alla parte inferiore del villaggio. Sul muro crescono da anni degli alberi di fico che ne hanno compromesso la stabilità. Da quanto appreso i residenti, in passato, avevano già segnalato questa situazione, ma evidentemente non sono mai stati effettuati adeguati lavori di consolidamento.

