Crolla il solaio di un appartamento: illesi gli occupanti

BRINDISI - Fortunatamente non ha avuto conseguenze il crollo di un solaio avvenuto intorno alle ore 19 di giovedì (19 settembre) in un appartamento mono piano situato in via Don Gnocchi, al rione Cappuccini. I due occupanti dell'abitazione erano in casa quando ha improvvisamente ceduto il soffitto delllo stanzino.

Fortunatamente entrambi si trovavano da un'altra parte dell'immobile. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Il geometra reperibile dell'ufficio tecnico del Comune di Brindisi dovrà esprimersi sull'agibilità dell'edificio.