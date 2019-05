Lavori di ristrutturazione in scuola elementare: crolla solaio, operaio ferito

LATIANO – Momenti di paura nella mattinata di oggi a Latiano dove un operaio è rimasto ferito durante i lavori di ristrutturazione che stanno interessando l’edificio che ospita la scuola elementare "Bartolo Longo" di via Trento. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, ambulanze del 118 e carabinieri.

Da quanto si apprende è crollato un pezzo di solaio in costruzione nell'ala che ospita la palestra, colpendo un operaio. Sul posto anche il personale dello Spesal per i controlli necessari a stabilire se erano state adottate tutte le procedure necessarie per questo genere di interventi. L’operaio ferito è stato portato in ospedale per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, le sue condizioni non dovrebbero essere preoccupanti.