Crolla solaio di casa disabitata, nessuna persona coinvolta

TORRE SANTA SUSANNA – Crolla parte del lastrico solare di una casa disabitata in via San Pancrazio, a Torre Santa Susanna, evidentemente già lesionato e definitivamente compromesso dalla pioggia di queste ore. E’ accaduto attorno alle 8,15 circa del mattino di oggi 22 aprile, fa sapere l’associazione di protezione civile “Il cuore di Antonio Bianco – A braccia aperte”, che ha segnalato l’accaduto alla Polizia locale, ai Vigili del Fuoco e alla stazione carabinieri.

Sul posto, anche squadre dell’Enel e di altri servizi tecnici per le valutazioni e gli interventi del caso. Anche il sindaco di Torre Santa Susanna., fanno sapere sempre il presidente dell’associazione, Fabiano Esposito, e il vice Giovanni Bianco. L’associazione di volontariato ha collaborato con la Polizia locale per isolare il tratto interessato dal crollo. Parte del materiale è infatti precipitato sulla via, per fortuna senza coinvolgere nessuna persona.

