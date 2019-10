Traffico illegale di cuccioli di cane: sequestro nel porto di Brindisi

BRINDISI – I cinofili della Polizia di frontiera hanno preso temporaneamente in affidamento e custodia due cuccioli di razza maltese, dopo averli trovati a bordo di un furgone Mercedes sbarcato lo scorso 8 ottobre dalla motonave Corfù, proveniente dalla Grecia. I due cani, rinvenuti all’interno di un trasportino per animali, erano stati introdotti irregolarmente in Italia, in quanto gli stessi, di sesso femminile, erano privi di microchip, di vaccinazione antirabbica ed inoltre erano sprovvisti del relativo passaporto previsto dalla normativa vigente in materia di movimentazione di animali.

Il personale del servizio sanitario dell’Asl Brindisi, recatosi sul posto, di concerto con gli operatori della polizia di Frontiera ha disposto il sequestro dei cuccioli. Successivamente i cinofili hanno chiesto e ottenuto la custodia temporanea dei cani.

L’operazione rientra nell’ambito di un’attività della squadra cinofili della Polizia di Frontiera di Brindisi coordinata dal vice questore Stefania Occhioni, finalizzata al contrasto del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, del traffico di sostanze stupefacenti, alla prevenzione del fenomeno terroristico con delle apposite misure in materia ed infine, fornendo un contributo rilevante alla realizzazione del progetto “scuole sicure” che nelle provincie di Lecce, Brindisi e Taranto, ha visto, accanto agli uffici territoriali, anche l’impegno della Squadra Cinofili della Polizia di Frontiera.

I sequestri e gli arresti effettuti nel 2019

Complessivamente, nel corso dell’anno, a livello regionale sono stati svolti 732 servizi ed interventi specifici. Sette persone sono state arrestate per reati riguardanti la produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tre persone sono state denunciate a piede libero per possesso ingiustificato di droga. Dodici soggetti sono stati segnalati per l’uso di sostanze stupefacenti.

La polizia ha inoltre posto sotto sequestro un fucile da caccia corredato da 23 cartucce, 2,44 chili di marijuana, 990 grammi di hascisc, 150 grammi di cocaina, 50 grammi di eroina, 90 pastiglie di ecstasy, 150 grammi di metanfetamina.