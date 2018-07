Cumuli di posidonia sulla battigia: trattori in azione sulle spiagge libere

BRINDISI – I trattori hanno solcato la sabbia anche dopo il tramonto. La ditta Ecotecnica è al lavoro per liberare le spiagge libere dalla posidonia. L’intervento consiste nell’abbancamento della pianta acquatica alle spalle degli arenili. Quelle che volgarmente vengono definite alghe, infatti, essendo assoggettate a vincoli di tutela, non possono essere né conferite in discarica né asportate. Quello che si può fare è rimuoverle dalla battigia, per depositarle alcune decine di metri più dietro.

Nei giorni scorsi, in particolare, alcuni lettori avevano segnalato la fastidiosa presenza di cumuli di posidonia sulla battigia della spiaggia libera dell’ex lido Poste. Per quanto poco gradita ai bagnanti, però, la pianta acquatica svolge un ruolo di fondamentale importanza nel ripascimento degli arenili, contrastando il fenomeno dell’erosione costiera. Per questo può essere spostata, ma non rimossa dalla spiaggia.

Contestualmente, la ditta salentina ha avviato l'attività di sanificazione del centro cittadino.

