“Cuoco di bordo” su navi mercantili: abilitati 14 studenti dell'Alberghiero

BRIINDISI - Ormai consolidato il sodalizio tra l’Istituto Alberghiero di Stato “Sandro Pertini”, e la Capitaneria di Porto di Brindisi che anche quest’anno ha visto impegnati 14 studenti del servizio di cucina del locale, nella prova pratica e torica per i conseguimento dell’abilitazione per “cuoco di bordo” delle navi mercantili.

L’iniziativa trova fondamento nel Dpr 14 luglio 1957, n. 1065 (esecuzione della convenzione internazionale concernente il diploma di capacità professionale dei cuochi di bordo) e data la carenza di tali figure professionali marittime, consente agli studenti di potere conseguire, semplificando notevolmente l’iter abilitativo necessario all’impiego a bordo, consentendo, altresì, ai candidati di poter intraprendere nuovi percorsi lavorativi in campo marittimo, senza nessun aggravio economico per gli interessati, e nel contempo aumentare l’offerta formativa del settore pubblico, atteso che analoghi corsi svolti in ambito privato comportano significativi costi a totale carico dei frequentatori.

Il corso è stato organizzato con 14 studenti volontari che hanno seguito un apposito modulo d’istruzione basato alla particolare condizione di vita a bordo, anche con conferenze tenute da personale della Capitaneria. A fine corso, per i partecipanti c’è stato un esame teorico-pratico da parte di una commissione ed alla presenza del comandante della capitaneria diPorto di brindisi, Cv (Cp) Salvatore Minervino, costituitasi in data 06 giugno, a conclusione del quale gli studenti hanno conseguito l’idoneità di cuoco di bordo, con la rituale consegna degli attestati.

Tutto ciò ha offerto una professionalità aggiuntiva agli studenti dell’Alberghiero di Brindisi, offrendo nuovi potenziali sbocchi occupazionali nell’ambito della marina mercantile nazionale.