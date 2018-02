Cyberbullismo, incontri anche nel Brindisino per il Safer Internet Day 2018

BRINDISI – Workshop sul tema del cyberbullismo anche in un istituto comprensivo di San Vito dei Normanni, nell’ambito delle iniziative promosse dalla Polizia postale e delle comunicazioni in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, per celebrare il Safer Internet Day 2018 che quest’anno di terrà martedì 6 febbraio.

Si tratterà di un’edizione speciale del progetto Una Vita da Social con lo svolgimento in contemporanea di incontri presso le scuole di 100 capoluoghi di provincia italiani. La Polizia postale e delle comunicazioni incontrerà oltre 60mila studenti sul tema “creare, connettere e condividere il rispetto: una migliore connessione internet iniziando con te”.

Obiettivo delle attività di prevenzione/informazione è insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri, stimolandoli a costruire relazioni positive e significative con i propri coetanei anche nella sfera virtuale.

“La prevenzione e la formazione sono gli strumenti più efficaci per fa si che i giovani imparino a navigare con prudenza in internet e per aiutare, allo stesso tempo, i genitori a conoscere i mezzi a loro disposizione per proteggere i figli dai pericoli del web – commenta Ida Tammaccaro, dirigente del compartimento della Polizia postale e delle comunicazioni di Bari – tali rischi sono tutt’altro che trascurabili se si considera che solo nel 2017 è stato effettuato l’arresto per pedofilia on line, sono state denunciate 34 persone per lo stesso reato e sono state effettuate 48 perquisizioni; sono stati inoltre monitorati 417 siti, individuando e inserendo in black list 130 siti web pedopornografici”.