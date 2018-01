Da sette anni maltrattava la madre: nuovi guai dopo arresto in flagranza

TORRE SANTA SUSANNA – Da più di sette anni aggrediva di continuo la madre. Ma questa realtà è emersa solo dopo un arresto in flagranza di reato per lesioni volontarie e resistenza a pubblico ufficiale. Protagonista di questa vicenda è un 31enne di Torre Santa Susanna. L’uomo ieri (27 gennaio) è stato ammanettato per aver dato in escandescenze contro i carabinieri della locale stazione. Dopo l’arresto, grazie a una rapida attività investigativa, i militari hanno contestato al torrese anche il reato di maltrattamenti in famiglia, consistenti in ripetute violenza fisiche e psicologiche in danno della madre.