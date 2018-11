Damiano Flores eletto segretario territoriale del sindacato Ugl

BRINDISI - Si è svolto a Brindisi, presso l’Hotel Nettuno, il congresso territoriale della Ugl di Brindisi sul tema “Il ruolo del sindacato al centro dello sviluppo economico e sociale di Brindisi”.

Hanno partecipato, tra gli altri, il segretario nazionale Ugl metalmeccanici Antonio Spera e il segretario confederale Ugl Vincenzo Abbrescia, i quali hanno dibattuto con i delegati sulla missione sindacale da compiere all’interno del perimetro territoriale di Brindisi, fortemente compromesso non solo dal declino economico/occupazionale, ma anche dalla instabilità politica.

Al termine dei lavori i delegati hanno eletto Damiano Flores (già segretario provinciale della federazione metalmeccanici) a segretario responsabile dell’Unione territoriale di Brindisi dell’Ugl.

“Una grande soddisfazione ed allo stesso tempo una grande sfida – ha affermato Flores subito dopo l’elezione – che riguarda prevalentemente la piaga della disoccupazione giovanile in terra di Brindisi e la improrogabile necessità di dare impulso alle politiche di investimenti industrialI nell’area brindisina. Non staremo a guardare – ha aggiunto Flores – e lavoreremo con tutte le nostre forze, valorizzando l’impegno di tutti gli iscritti provenienti dalle singole categorie dell’Ugl allo scopo di offrire un contributo fattivo alla ripresa economica ed occupazionale di questo territorio ed al miglioramento delle condizioni di vita, anche di chi, come i pensionati, ha già concluso il suo impegno lavorativo”.

