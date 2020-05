Senza fine le incursioni e i danni agli impianti del Parco Buscicchio

BRINDISI – Una criminalità stracciona e impunita, che non può essere liquidata solo come vandalismo presumendo che gli autori siano minorenni o comunque giovanissimi, continua a saccheggiare e danneggiare il patrimonio sportivo pubblico a Brindisi. È un martirio quello cui è sottoposto il Centro Buscicchio di via Mantegna, al quartiere Sant’Elia. Martedì sera, poco prima delle 20, Enio De Cesare della società di ginnastica Temese ha ricevuto l’ennesimo annuncio di una incursione al tensostatico comunale che il sodalizio gestisce in convenzione, e che è un centro federale della specialità.

“Avevamo appena finito di montare i pannelli del tunnel che collega il tensostatico agli spogliatoi, e alle 17,30 avevamo finito gli allenamenti individuali”, racconta De Cesare. In serata è giunta la telefonata che avvertiva dell’intrusione. Non c’è stato furto, ad un primo esame, ma due pannelli del tunnel sono stati divelti per creare un passaggio. Giusto per rimarcare chi “comanda” a Parco Buscicchio.

Purtroppo quasi certamente gli stessi soggetti, in pieno lockdown, hanno invece continuato a depredare la pizzeria “Al Parco” gestita dalla famiglia Sardano, che si trova nel centro di via Mantegna. È accaduto recentemente, tra il 27 e il 28 aprile, quando è stata rubata la pompa dell’acqua e ed è stata forzata la porta della cucina. Era accaduto la sera di Pasquetta, quando nel corso dell’incursione sono stati distrutti tavoli, sedie e lampadari. Era accaduto a gennaio.

Proprio a gennaio l’assessore allo Sport, Oreste Pinto, aveva sottolineato che questi raid non erano opera di vandali occasionali, ma che si trattava di un gruppo organizzato. In quelle settimane si erano verificate ben quattro intrusioni nel Parco Buscicchio, nel mirino sempre il tensostatico gestito dalla Temese e la pizzeria Sardano, ma anche danni e furti all’impianto della Cedas Avio sempre al Sant’Elia, oltre che nello skate park del Casale, per il quale il Comune ha recentemente varato un progetto di recupero e ristrutturazione.

Da tempo, va detto, viene segnalata la presenza al Buscicchio in ore serali e a parco chiuso di gruppi di ragazzi che bevono, rompono bottiglie e fanno ciò che vogliono. Ma neppure una volta c'è stato un intervento per bloccarli e quanto meno identificarli. Di questo passo la depredazione e il danneggiamento sistematico del patrimonio pubblico e privato del centro sportivo comunale del Sant'Elia ci costringeranno a prevedere nuove puntate della stessa, sconfortante serie