Danneggiata da incendio Lancia Musa di operaio: si indaga

BRINDISI – Intervento dei vigili del fuoco intorno a mezzanotte di ieri, mercoledì 27 giugno, in via Osanna a Brindisi dove è andata a fuoco una Lancia Musa parcheggiata per strada. L’auto è intestata a un operaio 43enne che risiede nella zona. L’incendio ha danneggiato la parte anteriore del veicolo, i vigili del fuoco non hanno trovato elementi riconducibili a qualche azione dolosa. Sul posto si è recata anche una pattuglia della Sezione volanti che ha eseguito il sopralluogo del caso necessario a fare chiarezza sulla vicenda.