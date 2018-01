Vandali in via Mazzini: danneggiate nella notte numerose auto

BRINDISI - Vandali in missione notturna in via Mazzini, nel centro storico di Brindisi. E brutta sorpresa stamani per i proprietari di varie auto parcheggiate nella strada, che hanno trovato gli specchietti laterali divelti dal gruppo di sconosciuti. Come è noto, si tratta di parti della vettura piuttosto costose soprattutto se sono comandate elettricamente, cui bisogna aggiungere anche le spese di installazione.

Insomma, un bel danno. E si allunga la lista delle imprese di questi soggetti, che forse dopo una bella bevuta in qualche locale della zona si sono dedicati a sfregiare le auto in sosta. Purtroppo nessuno si è accorto di quanto stava accadendo, e non è stata pertanto segnalata la presenza dei vandali alle sale operative delle forze dell'ordine. Il vandalismo, si sa, è una delle piaghe di Brindisi, e colpisce indistintamente, pressoché impunemente, beni pubblici e privati.