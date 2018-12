"Danni dell'80 per cento nelle campagne": chiesto stato di calamità

CAROVIGNO – Il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzillotti, chiede un sopralluogo per la verifica dello stato di calamità nelle campagne che domenica scorsa (25 novembre) sono state devastate da una tromba d’aria. In una nota inviata all’ufficio provinciale Agricoltura e all’assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, il primo cittadino rimarca come la calamità abbia provocato “danni agli oliveti con sradicamenti diffusi e branche principali, con un danno valutabile intorno all’80 per cento”. Il violento fenomeno atmosferico, in particolare, ha investito località Serranova, abbattendo muretti a secco, muri di recinzione e reti metalliche. Gli alberi sradicati non si contano. I danni più incendi si sono registrati in particolare nei pressi di masseria Canali e di zona Grottamiranda.