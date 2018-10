Danno fuoco a cumuli di rifiuti, l'incendio raggiunge gli alberi

BRINDISI - Ancora un incendio di rifiuti che avrebbe potuto avere be altre conseguenze, se non ci fosse stato il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi: qualcuno ha dato alle fiamme un cumulo di sacchetti in via Maestri del Lavoro e poco dopo le fiamme hanno raggiunto alcuni alberi.

I pompieri hanno provveduto a spegnere l'incendio anche con un'autobotte. La telefonata al centralino con richiesta di intervento è arrivata attorno alle 16 di oggi, giovedì 25 ottobre 2018.