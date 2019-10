Arresto dopo assalto ai tifosi della Roma: Daspo al tifoso del Brindisino

ERCHIE – E’ stato emesso un Daspo a carico del tifoso del Lecce, il 22enne Leonardo Errico, residente a Erchie, che domenica scorsa (29 settembre) ha preso parte a un assalto ai danni di una comitiva di tifosi della Roma che a bordo di un taxi si stava dirigendo verso lo stadio Via del Mare, per assistere alla partita del campionato di Serie A Lecce-Roma. Il provvedimento, della durata di cinque anni, gli è stato notificato dalla Divisione anticrimine della questura di Lecce.

L’uomo faceva parte di un gruppo di un centinaio di tifosi riconducibili a sodalizi ultras del Lecce, travisati e armati di bastoni. L’agguato, con lancio di bottiglie, sassi e calci, è scattato mentre il veicolo transitava nei pressi della rotatoria tra via C. Leo, Via Roma e Viale della Libertà.

Nello stesso contesto, dopo aver raccolto una bottiglia di vetro, il 22enne l’avrebbe lanciata in contro i poliziotti della Digos, per poi darsi alla fuga, ma senza successo.