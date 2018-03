Infermieri di sala operatoria in crisi: protesta sindacale al "Perrino"

Protesta stamani davanti al cancello di accesso dell'ospedale Antonio Perrino di Brindisi organizzata dal sindacato Uil-Fpl per i problemi che ricadono sul personale infermieristico di sala operatoria, e per l'organizzazione dei servizi primari dello stesso complesso ospedalieri. Ecco le dichiarazioni del segretario della Uil-Fol Brindisi, Enzo Santacesaria, che chiama in causa il direttore sanitario del complesso ospedaliero, Antonino La Spada