Deblattizzazione e antilarvale: si parte dai quartieri Bozzano e Minnuta

BRINDISI - Ecotecnica rende noto di aver avviato da tempo il programma di interventi di derattizzazione, deblattizzazione e antilarvale in tutta la città di Brindisi. In particolare, i prossimi interventi antilarvale e di deblattizzazione saranno effettuati il 16 aprile nei rioni Bozzano e Minnuta, il 17 aprile nel rione Perrino, nei villaggi San Paolo e San Pietro e sul litorale, il 18 aprile nei rioni Sant’Angelo e Santa Chiara, il 19 aprile nei rioni Tuturano e La Rosa, il 20 e il 21 aprile nel rione Commenda, il 23 aprile in Centro, il 24 e 25 aprile nel rione Sant’Elia, il 26 e 27 aprile nel rione Paradiso, il 28 aprile e l’1 maggio nel rione Casale, il 2 maggio nel rione Cappuccini.

I prossimi interventi di derattizzazione, invece, sono previsti a partire dal 2 maggio e interesseranno tutti i rioni cittadini (2 maggio Bozzano e Minnuta, 3 maggio Perrino, villaggi e litorale, 4 maggio Sant’Angelo e Santa Chiara, 5 maggio Tuturano e La Rosa, 7 maggio Commenda, 8 maggio Centro, 9 maggio Sant’Elia, 10 maggio Paradiso, 11 maggio Casale e 12 maggio Cappuccini).

Previsti anche interventi notturni di antialare, sia in città che nei canali pluviali (il primo ciclo si conclude oggi, mentre il secondo partirà lunedì 14 maggio).

Cogliamo l’occasione, pertanto, per rassicurare la signora Nadia Fanigliulo (Partito Democratico), invitandola a continuare a collaborare con noi segnalando eventuali situazioni che richiedono interventi straordinari. Ecotecnica, in ogni caso, è raggiungibile da ogni cittadino di Brindisi attraverso il nostro numero verde 800991995, la nostra pagina facebook “Ecotecnica srl Brindisi”, il nostro sito internet www.ecotecnicabrindisi.it e la nostra App “Ecotecnica”.