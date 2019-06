Sottoposto a test dopo incidente notturno, positivo ai cannabinoidi

MESAGNE - I carabinieri della stazione di Mesagne, al termine degli accertamenti su un un incidente stradale avvenuto la scorsa notte, hanno denunciato a piede libero un 22enne domiciliato a Mesagne per guida in stato di alterazione dovuta all’uso di stupefacente. Nel corso della notte alle 3 circa, in via Giuseppe Di Vittorio, sono entrate in collisione l’autovettura Fiat Punto condotta dal 22enne e una Lancia Y condotta da un 35enne del luogo. Il 22enne è stato accompagnato in ospedale e sottoposto ad accertamenti tossicologici, risultando positivo ai cannabinoidi. La patente è stata ritirata e il veicolo è stato sottoposto a sequestro.