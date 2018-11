"Degrado e sporcizia in via Majorana: brutto biglietto da visita per la città"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore sullo stato di degrado in cui versa via Ettore Majorana, una delle strade pià trafficate della zona industriale di Brindisi.

Abbiamo già provato a percorrere le strade principali senza ricevere alcun riscontro in merito, ma forse uno schiaffo dato in pubblico ha più efficacia di mille parole e lettere scritte. Due righe per introdurre e portare a conoscenza in modo palese al legittimo destinatario di quello che ormai da tempo si vive in via Ettore Majorana. Meglio precisare per chi non la conoscesse che questa via è quella principale che dallo sbarco/imbarco di Costa Morena porta per tutte le direzioni e viceversa.

Da molti mesi lungo questo percorso obbligato per turisti e abituali si vive una situazione di disagio, degrado e inciviltà dovuta all’alto strato di sporcizia varia emersa dopo che la “Multiservizi” o chi per essa ha tagliato l’erbacce sui cigli della strada. Dopo un lungo calvario epistolare tra uffici che rimpallano le competenze, chiediamo da semplici cittadini che questa situazione venga portata alla normalità con un “intervento risolutivo e duraturo” non solo per chi come noi frequenta abitualmente questo tratto importante, ma soprattutto per tutti quei cittadini stranieri provenienti da paesi mediterranei che potrebbero farsene un idea sbagliata della nostra città.