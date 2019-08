Dehors senza permesso: multe da 400 euro per occupazione abusiva

BRINDISI – Controlli presso due stabilimenti balneari sulla costa di Brindisi e cinque locali pubblici del rione Sciabiche, nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 agosto, da parte degli agenti della Polizia locale e della Guardia costiera di Brindisi.

A seguito di ispezione è emerso che tutte le attività controllate sono in possesso di regolare concessione demaniale, rilasciata dall'Autorità Portuale di Brindisi, mentre a tre degli esercizi pubblici è stata irrogata una sanzione di 400 euro per violazione dell'art. 12 del vigente Regolamento Comunale poiché privi di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con Dehors.

Sono in corso ulteriori verifiche su aspetti urbanistico - edilizi relativi alle attività controllate. I controlli odierni seguono ad altri, analoghi, in materia di polizia amministrativa e, in particolare, di occupazione del suolo pubblico, avviati negli scorsi mesi. Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni.