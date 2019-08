I Nas scoprono una ludoteca abusiva: emessa ordinanza di demolizione

CEGLIE MESSAPICA – Dovranno essere demolite una serie di opere abusive realizzate in una struttura assimilabile per analogia a una ludoteca e centro ludico per l’infanzia di Ceglie Messapica. Il provvedimento è stato emesso dall’ufficio Pianificazione del territorio del Comune di Ceglie Messapica, a seguito di una ispezione effettuata lo scorso 4 aprile dai carabinieri del Nas di Taranto. Oltre a non avere l’autorizzazione comunale, il centro era carente dei requisiti strutturali organizzativi e gestionali previsti dal regolamento regionale.

In particolare è stata accertata la presenza di manufatti per i quali andava verificata la regolarità amministrativa edilizia. Successive verifiche effettuate con gli uffici comunali hanno fatto emergere che un pergolato, un vano forno, un tamponamento veranda e trasformazione della stessa ad ingresso e la diversa distribuzione e destinazione degli spazi interni, erano stati realizzati in difformità ai titoli edilizi determinando quindi l’emissione dell’ordinanza. Il valore della struttura ammonta a 500.000 euro.