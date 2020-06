Va in auto a casa dell'amico, ma non aveva la patente: denunciato

CAROVIGNO – Si era recato in caa di un amico, sottoposto in prova ai servizi sociali, a bordo di un fuoristrada con targa prova, ma non aveva mai conseguito la patente di guida. Un 35enne di Carovigno è stato denunciato a piede libero dai carabinieri dell’Aliquota radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni, per guida senza patente e circolazione di prova senza la delega per la targa di prova.

I militari la scorsa notte hanno effettuato un controllo presso il domicilio del proprietario dell’abitazione, un 60enne, accertando la presenza di un’auto con targa prova, regolarmente parcheggiata con il motore e i fari accesi, a pochi metri dall’abitazione dell’affidato e quest’ultimo ha riferito che l’autovettura era di proprietà della sua compagna.

Poco dopo, i militari hanno notato che proprio dall’abitazione del 60enne è uscito un individuo, il quale ha raggiunto rapidamente il fuoristrada tentando di dileguarsi, ma è stato subito bloccato e identificato. Quest’ultimo, a conclusione degli accertamenti, è risultato sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita e privo della delega per la targa prova che risultava intestata a una terza persona. Il 60enne affidato in prova ai servizi sociali è stato segnalato per l’inosservanza disposizioni dell’autorità giudiziaria.