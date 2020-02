Fucile in casa e automobilista in stato d'alterazione: due denunce

Deteneva in casa un fucile automatico calibro 12 che apparteneva al padre, deceduto da anni, privo di copricanna in legno. Un 42enne di Mesagne è stato denunciato a piede libero per il reato di detenzione illegale di arma da sparo. La denuncia è scaturita da una perquisizione domiciliare effettuata dai carabinieri della locale stazione. Il fucile è stato sottoposto a sequestro.

A San Donaci, invece, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato a piede libero un 45enne del posto, per guida in stato di alterazione psico-fisica. I militari, in particolare, hanno sorpreso il 45enne alla guida di un’auto in evidente stato di alterazione psico-fisica. L’uomo si è quindi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, con conseguente ritiro della patente.