Mesagne, controlli a tappeto dell'Arma: un arresto e tre denunce

MESAGNE – E’ di tre denunce e di quattro segnalazioni per assunzione di sostanze stupefacenti il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della stazione di Mesagne per prevenire i reati contro la persona e quelli contro il patrimonio, non solo nel centro abitato, ma anche nelle aree rurali.

Un 35enne, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 9,3 grammi di hashish nascosta nell’armadio della stanza da letto, nonché materiale vario per il confezionamento, tutto posto sotto sequestro.

Un 32enne ed un 27enne, entrambi di Carovigno, sono stati sorpresi alla guida delle proprie autovetture in stato di ebbrezza alcolica (2,64 g/l e 1 g/l). Le patenti di entrambi ritirate ed i veicoli posti sotto sequestro. Quattro persone del posto, di cui una di origine tunisina, sono state segnalate all’autorità amministrativa quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Nel complesso, i carabinieri hanno eseguito 10 perquisizioni tra personali e domiciliari, identificate 41 persone, di cui 2 di particolare interesse operativo, controllato 26 autoveicoli. Sono state anche controllate 2 persone sottoposte a misure cautelari e di prevenzione, nonché elevate tre contravvenzioni al codice della strada, privilegiando quelle violazioni che concretizzano pericolo per l’incolumità pubblica.

Sempre a Mesagne, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne del posto, già sottoposto al regime di detenzione domiciliare, peril reato di evasione. In particolare, i militari hanno sorpreso l’uomo a passeggio con il proprio cane in una via del centro abitato, distante dal luogo di detenzione.