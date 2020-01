Si avvicina ai luoghi frequentati dalla ex: denunciato un brindisino

BRINDISI - Due denunce a Brindisi, a seguito di attività svolte dai carabinieri.

I militari del Norm hanno denunciato un 46enne del luogo, per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento emesso dal giudice. Nello specifico, i militari hanno accertato che l’uomo si è avvicinato ai luoghi abitualmente frequentati dalla ex coniuge violando l’ordine di protezione previsto dal codice civile.

I Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro denunciato deferito in stato di libertà un 31enne del luogo, per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Le forze dell’ordine, a seguito di un controllo, hanno trovato l’uomo in possesso di un coltello della lunghezza totale di 18 centimetri, custodito in una tasca dei pantaloni.