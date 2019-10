Al bar con un coltello e proiettili nascosti in casa: due denunce

Tre persone sono state denunciate a piede libero nell’ambito dei servizi di controllo del territorio effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi.

Ceglie Messapica

Un 21enne di Ceglie Messapica deve rispondere del reato di porto abusivo di strumenti atti a offendere. Il giovane è stato controllato in un bar nel centro di Francavilla Fontana dai carabinieri dell’Aliquota radiomobile della locale compagnia, che lo hanno trovato in possesso di un coltello a scatto lungo 18 centimetri, di cui nove di lama, occultato nella tasca dei pantaloni, successivamente sequestrato.

Francavilla Fontana

Gli stessi militari della compagnia di Francavilla hanno denunciato un 26enne del posto il quale, controllato in contrada Viscigli, alla guida della sua autovettura, si è rifiutato sottoporsi all’accertamento per l’eventuale guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro.

San Pietro Vernotico

Infine a San Pietro Vernotico un 28enne residente a Trepuzzi (Lecce) ma domiciliato lì a San Pietro, sottoposto a controllo dai carabinieri della locale stazione, è stato trovato in possesso, all’interno della sua abitazione, di cinque proiettili calibro 7.65, detenuti illegalmente, sottoposti a sequestro. Per questo dovrà rispondere del reato di detenzione abusiva di munizioni.