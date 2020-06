In auto con un bastone e un coltello a serramanico: denunciato

SAN VITO DEI NORMANNI – E’ di due denunce il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nella giornata di ieri (sabato 20 giugno) dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, nei territori di propria competenza.

A Mesagne, un 53enne del posto, controllato mentre si trovava alla guida della propria auto, è stato trovato in possesso di un bastone in legno e di un coltello a serramanico con lama lunga di nove centimetri, nascosto sotto il sedile lato guida. Per questo deve rispondere del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

A San Vito dei Normanni, invece, un 49enne, alla guida di un’auto, a seguito di un incidente, si è rifiutato di sottoporsi ai prescritti accertamenti sanitari al fine di accertare l’uso di sostanze stupefacenti. La patente di guida è stata ritirata.

Nel complesso, i carabinieri hanno eseguito due perquisizioni tra personali e domiciliari, identificato 82 persone, controllato 45 autoveicoli. Sono state anche controllate sei persone sottoposte a misure cautelari e di prevenzione.