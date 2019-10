Nuovi controlli contro i parcheggiatori abusivi: denunce e sanzioni

BRINDISI - E’ di cinque denunce e sei sanzioni amministrative il bilancio di un nuova attività contro i parcheggiatori abusivi effettuata congiuntamente dai poliziotti della sezione Volanti della questura di Brindisi e dalla polizia Locale di Brindisi. I controlli sono stati effettuati presso i parcheggi del centro commerciale “Le Colonne”, dell’ospedale Perrino, della Stazione Ferroviaria e di via del Mare.

I cinque denunciati sono cittadini extracomunitari, per inosservanza della normativa sugli stranieri. Uno dei loro deve rispondere anche del reato di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre un migrante è stato accompagnato presso il Cpr di Restinco, in attesa di espulsione. Oltre alle denunce, sei persone sono state sanzionate per aver svolto l’attività di parcheggiatori abusivi. A carico delle stesse sono stati redatti verbali di allontanamento, in quanto sorpresi in flagranza di reato. I controlli verranno effettuati anche nei prossimi giorni, con l’intento di migliorare la vivibilità della città.