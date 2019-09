In giro in auto di notte con due coltelli a serramanico: denunciato

Due denunce tra Fasano e Torchiarolo per reati commessi alla guida. Nei guai un 50enne e un 41enne.

Il 50enne di Fasano, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato alle 3 di notte in via Bezzecca, nel centro storico di Fasano: perquisito, nelle tasche del giubbotto gli sono stati rinvenuti due coltelli. Uno con lama di 8 cm e uno di 15 cm, il 50enne è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il 41enne è stato fermato a Torchiarolo in via Madonna delle Grazie, alla guida della propria Fiat Punto, in evidente stato di alterazione psicofisica. Si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti sanitari per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca.