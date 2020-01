Veicoli sequestrati: due denunce per violazione degli obblighi

I carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, a conclusione del servizio straordinario per il controllo dei veicoli sottoposti a sequestro penale e amministrativo, disposto dal comando provinciale Carabinieri di Brindisi, hanno deferito in stato di libertà un 47enne di Ceglie Messapica e una 29enne di Mesagne per sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro. Il controllo operato dai militari è stato esteso a ulteriori 17 veicoli, già sottoposti a sequestro penale e amministrativo.