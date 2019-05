Nibbio e polizia locale contro i parcheggiatori abusivi: cinque denunce

BRINDISI - Cinque parcheggiatori denunciati a piede libero. Questo il bilancio di un servizio congiunto effettuato venerdì pomeriggio (17 maggio) dai motociclisti della Nibbio della questura di Brindisi e dai motociclisti della polizia locale di Brindisi.

I controlli si sono concentrati nelle aree urbane in cui il fenomeno, da tempo, crea non pochi disagi ai cittadini. In particolare nei parcheggi del centro commerciale Ipercoop – Le Colonne e dell’ospedale Perrino, davanti alla stazione ferroviaria e in via del Mare.

Le cinque denunce a piede libero sono scattate nei confronti di altrettante persone che in passato, più volte, erano state giù sorprese mentre si facevano consegnare dagli automobilisti somme di denaro, per vigilare sull’auto. A una “new entry”, invece, è stata inflitta una sanzione pecuniaria da 800 euro.

La posizione dei trasgressori è già al vaglio per l’eventuale emanazione del cosiddetto “Daspo urbano”, provvedimento che impone il divieto di accedere, per un tempo stabilito, nell’area cittadina dove svolgevano attività illecita.