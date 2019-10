Guida senza patente, truffa e sostituzione di persona: due denunce

Due persone sono state denunciate a piede libero nell’ambito dei servizi di controllo del territorio effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi.

A Mesagne, un 45enne deve rispondere del reato di truffa e sostituzione di persona. In particolare l’uomo si è sostituito a un 24enne utilizzando i suoi documenti smarriti per attivare, indebitamente, un’utenza di fornitura di energia elettrica per la propria abitazione, nel periodo giugno-novembre 2018.

A Brindisi, i carabinieri del Nor della compagnia di Brindisi hanno sorpreso un 35enne alla guida di un’auto intestata a un’altra persona senza patente, poiché mai conseguita. La medesima condotta gli era stata contestata il 18 novembre del 2018.