Timbrava il badge e si allontanava: medico denunciato per assenteismo

BRINDISI – Timbrava il badge e si allontanava dal luogo di lavoro, per svolgere commissioni private. E’ stata denunciata a piede libero per truffa aggravata continuata e assenza plurima per dipendenti pubblico una dottoressa brindisina di 60 anni in servizio presso un ufficio dell’Asl di Brindisi. La donna è stata inoltre raggiunga dalla misura cautelare interdittiva della sospensione dell’esercizio di un Pubblico Ufficio, per otto mesi, con contestuale decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto del reato nella misura di 419,31 euro, emessa dal gip del tribunale di Brindisi, Stefania De Angelis, su richiesta del pm Antonio Negro. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Brindisi.

A seguito di una segnalazione di condotte illecite da parte dell’indagata, i carabinieri, a partire dal mese di ottobre 2019, si sono appostati all’esterno degli uffici e seguivano gli spostamenti dei dipendenti che dopo aver timbrato, si allontanavano dalla sede. Gli investigatori hanno accertato che gli spostamenti di tutte le persone monitorate erano giustificate da esigenze lavorative, ad eccezione del medico 60enne. La donna, infatti, senza una motivazione legata a suo lavoro, avrebbe timbrato 9 volte il cartellino badge nel lettore smarca tempo, per attestare l’inizio dell’attività lavorativa, allontanandosi subito dopo dal luogo di lavoro a bordo della propria autovettura, per poi ritornare e timbrare l’uscita, assentandosi per un totale di 27 ore lavorative.