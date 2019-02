Hascisc e cocaina nel vano porta oggetti dell'auto: denunciato

Uno è stato trovato in possesso di cinque grammi di hascisc e una dose di cocaina, nascosti nel vano porta oggetti della sua auto. L’altro ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti a stabilire se fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti. Due persone sono state denunciate a piede libero a seguito dei controlli effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi.

Nel capoluogo, i carabinieri della Sezione radiomobile della locale compagnia hanno contestato a un 37enne il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato fermato nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale alla guida dell’autovettura di proprietà della convivente. Durante la perquisizione del veicolo sono stati rinvenuti due involucri in cellophane contenenti cinque grammi di hashish, nonché una dose di cocaina occultati all’interno del vano portaoggetti. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire occultata all’interno di un cestino di vimini all’interno della cucina, tre grammi di marijuana. Tutto lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

A Francavilla Fontana, invece, i carabinieri dell’aliquota hanno denunciato a piede libero, per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti finalizzati a stabilire la guida in condizioni di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di stupefacente, un 24enne del luogo. Il giovane è stato fermato in via capitano di Castri alla guida di una Fiat Punto di proprietà di una conoscente.

La patente di guida è stata ritirata e il veicolo affidato alla proprietaria. Nell’ambito dello stesso contesto operativo sono stati segnalati amministrativamente il conduttore e il trasportato, uno studente 22enne trovati in possesso di due grammi di hashish occultati sotto il sedile lato guida e uno spinello di marijuana occultato in un pacchetto di sigarette, il tutto sottoposto a sequestro.