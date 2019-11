Palazzina con allacci abusivi all'acquedotto: denunciati 40 condomini

TUTURANO (Brindisi) – Un’intera palazzina popolare della frazione di Tuturano era allacciata abusivamente all’acquedotto pugliese. Ben 40 condomini sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri della locale stazione, al culmine di una meticolosa attività investigativa scaturita da un esposto presentato all’Arma dei carabi ieri dalla società “Acquedotto Pugliese Spa”. In particolare, da quanto appurato dai militari, i capifamiglia di singoli nuclei familiari avrebbero realizzato allacci abusivi, nascondendoli sotto strutture in metallo e cemento, per renderli irraggiungibili. Aqp ha intanto manifestato la volontà di attivarsi per il ripristino dello stato dei luoghi e la cessazione dell’erogazione illecita. I danni arrecati sono in via di quantificazione. Gli indagati dovranno rispondere del reato di furto di acqua dalla rete pubblica.