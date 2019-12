Due giovani denunciati per furto di una macchina agricola

Erchie: due denunciati per furto di macchina agricola

A Erchie i carabinieri della stazione locale hanno denunciato in stato di libertà (per trascorsa flagranza) due giovani ritenuti autori del furto del furto aggravato in concorso di una macchina agricola. Il luogo dove era custodita la macchina, una moto raccoglitrice di olive, era infatti dotata di apparato di videosorveglianza, cosa che ha consentito l’identificazione dei due, un 27 e un 21enne. I due denunciati, dopo aver forzato un cancello, si erano introdotti all’interno di una azienda agricola del luogo, impadronendosi della macchina da lavoro. I carabinieri hanno poi rinvenuto la moto raccoglitrice in un terreno agricolo del 27enne.

Brindisi: dopo incidente, risulta positivo all’alcol test

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Brindisi, al termine degli accertamenti, hanno denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcol un 20enne del luogo. Il giovane aveva perso il controllo del proprio veicolo in una strada urbana, causando un incidente: trasportato in ospedale e sottoposto ad accertamenti clinici è stato trovato positivo all’etanolo per un valore superiore a quello consentito. Ritirata la patente e il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo.