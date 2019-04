Ruba bicicletta da appartamento: incastrato da telecamere

BRINDISI – Un 43enne di Brindisi è stato denunciato dai carabinieri per furto in abitazione. I carabinieri lo hanno identificato grazie alle telecamere che hanno ripreso per intero la scena del furto.

L’uomo, già noto per reati della stesso genere, dopo aver scassinato la porta d’ingresso di un appartamento del centro storico abitato da un professionista, ha asportato una bicicletta mountain bike, dandosi a precipitosa fuga per le vie circostanti.