Ubriaco al volante, travolge auto in sosta: denunciato un giovane

LATIANO – Ubriaco al volante, ha travolto alcune auto in sosta. Denuncia e revoca della patente a carico di un 23enne di Latiano che la scorsa notte ha provocato un incidente in via Thaon di Revel, a Latiano. Il giovane procedeva alla guida della Lancia Ypsilon di proprietà di un congiunto. Dopo aver perso il controllo del mezzo, ha impattato contro le auto in sosta, danneggiandole. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni. Sottoposto agli accertamenti del caso, il 21enne è stato trovato con un tasso alcolemico pari a 1,51 G/L. La patente è stata ritirata e il veicolo affidato al proprietario.