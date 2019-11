Guida l'auto della madre ma non ha la patente: denunciato

SAN PANCRAZIO SALENTINO - I carabinieri di San Pancrazio Salentino hanno denunciato in stato di libertà un 46enne del luogo per guida senza patente, poiché revocata, censurato per reiterazione di guida senza patente. L’uomo, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, è stato sorpreso dai militari alla guida di un’utilitaria di proprietà della madre, 79enne del posto, sprovvisto di patente di guida poiché revocata il 5 gennaio 2018. L’autovettura è stata sequestrata.