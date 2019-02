In auto con bastone di ferro e coltelli a serramanico: denunciato pensionato

ORIA – Un 70enne di Oria è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per porto abusivo di oggetti atti a offendere. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è incappato in un controllo alla circolazione stradale effettuata sulla strada provinciale che collega Oria a Carosino (Ta): sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di un bastone in ferro lungo 76 cm e due coltelli. Il rimo era nascosto nel portabagagli i coltelli a serramanico all’interno del cruscotto. Il 70enne non ha saputo fornire spiegazioni plausibili circa il possesso di quel ritrovamento.