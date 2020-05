Furto in casa di un pensionato: i carabinieri recuperano la refurtiva

CARVIGNO - A Carovigno, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni, a seguito di una mirata perquisizione domiciliare, hanno denunciato in stato di libertà un 20enne del luogo, per ricettazione.

In particolare, i militari all’interno della sua abitazione hanno rinvenuto un televisore “Samsung” 40 pollici e una cucina da campo a tre fornelli marca “Novatecno”. La perquisizione estesa sull’autovettura in uso ha consentito di rinvenire un attrezzo agricolo tipo soffiatore a scoppio marca “Efco”, due telecomandi per televisore, un alimentatore marca “Lg” per computer portatile e un lucchetto aperto con evidenti segni d’effrazione.

I materiali rinvenuti sono stati asportati nel corso della notte dell’11 maggio scorso da un’abitazione rurale in contrada Fiscaluri di Carovigno, di proprietà di un pensionato 78enne del luogo. La merce è stata restituita al legittimo proprietario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery