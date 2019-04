Rifiuta il test antidroga: i carabinieri gli ritirano la patente

SAN DONACI - A San Donaci, i carabinieri della stazione cittadina, nel corso di un controllo ordinario su strada, hanno denunciato a piede libero un 35enne del luogo, al quale è stata anche ritirata la patente di guida. L'uomo aveva opposto rifiuto alla richiesta dei militari di sottoporsi a test antidroga: era stato fermato in mattinata in via Vecchia Campi alla guida di una Ford Focus di proprietà di una donna, in evidente stato di alterazione psicofisica.