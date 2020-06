Controlli a tappeto dei carabinieri: un giovane sorpreso con la droga

FASANO – Un giovane è stato trovato con 5,27 grammi di marijuana nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Fasano. L’uomo, denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio, è stato sottoposto a controllo mentre si trovava in strada. Poi i carabinieri hanno perquisito anche la sua abitazione, dove hanno rinvenuto un bilancino di precisione e vario materiale idoneo al confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro;

Nel corso dello stesso servizi, i militari hanno avviato il procedimento amministrativo per l’irrogazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio nei confronti di un 36enne e un 23enne residenti a Cerignola (Foggia) e un 26enne residente a Bari, tutti nullafacenti, già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. In particolare, i segnalati sono stati controllati in contrada Sant’Angelo, senza giustificato motivo, in compagnia di un 32enne del luogo, anch’egli censito per reati contro il patrimonio.

Nel complesso, sono stati controllati 62 veicoli, identificate 78 persone, di cui 16 di interesse operativo, eseguite 5 perquisizioni personali, 2 veicolari e una personale.